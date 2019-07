Gérard Collomb et David Kimelfeld — AFP

C’est non. David Kimelfeld, a refusé mercredi dans une interview au Parisien la proposition de Gérard Collomb de partager le prochain mandat à la tête de la métropole lyonnaise. Le rival du maire sortant de Lyon, en vue des prochaines élections municipales, a jugé cette proposition « irrespectueuse » et « illisible ».

« J’ai entendu ce (mercredi) matin la proposition, pour le moins étonnante de Gérard Collomb. Elle est irrespectueuse du président de la République, qu’il fait parler alors que je ne l’ai pas entendu s’exprimer, irrespectueuse du mandat, irrespectueuse du mouvement », a tonné David Kimelfeld.

« Un ticket » et « une succession »

Gérard Collomb avait, sur CNews, déclaré que « ce sur quoi on discute actuellement avec le président de la République et avec la commission d’investiture, c’est plutôt un engagement dans le temps où je commencerais le mandat à la métropole de Lyon et nous irions en ticket pour pouvoir préparer la gouvernance de cette ville et faire comme c’est normal une succession ».

David Kimelfeld, qui a pris la tête de la métropole quand Gérard Collomb a rejoint le gouvernement en 2017, a dénoncé une proposition « illisible, incompréhensible, inefficace ». Et d’ajouter : « A la fin de ce mandat, j’aurai été président de la métropole pendant trois ans. Gérard Collomb souhaite être de nouveau président de la métropole pendant trois ans. Pour qu’ensuite je le redevienne pendant trois ans », constate-t-il, fustigeant ces « petits arrangements » qui selon lui créent « les conditions d’un échec ».