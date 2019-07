REACTION « On ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage », a estimé Emmanuel Macron, dimanche, à propos des enseignants qui ont refusé de faire remonter des notes des copies du bac

Olivier Faure, le 30 mai 2018 à Alfortville. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Après les propos d’Emmanuel Macron sur les jeunes « pris en otage » par les enseignants grévistes pour le baccalauréat, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste a estimé, ce lundi au micro d’Europe 1, que le chef de l’Etat les avait comparés à « des terroristes ».

Dimanche, sur Franceinfo, Emmanuel Macron a déclaré, à propos des enseignants qui avaient refusé de faire remonter des notes des copies du bac, qu'« on ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage ».

« On a un président qui, visiblement, a du mal avec le service public »

« Ça m’indigne », a réagi Olivier Faure. « Ça veut dire quoi "pris en otage" ? Ça veut dire que des enseignants sont des terroristes ? C’est ça qu’on pense ? Alors que ce sont ceux qui, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, s’occupent de nos enfants et ceux qui disent aujourd’hui que cette réforme ne colle pas. »

« Évidemment, ce n’est pas la bonne formule. Comment peut-on (…) accuser aujourd’hui les enseignants d’être des terroristes ? Ça me paraît complètement hors de propos », a-t-il déploré, jugeant qu'« une fois de plus, on a un président qui, visiblement, a du mal avec le service public, les agents du service public, a du mal tout simplement avec ceux qui servent l’État ».