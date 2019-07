François Baroin — Jacques Witt/SIPA

« Un homme de très solide expérience ». Vendredi, François Baroin a officiellement apporté son soutien à Christian Jacob pour la présidence des Républicains (LR). Dans un entretien publié sur le site du Figaro, l’ancien ministre a estimé que ce candidat à l’élection interne au parti « est l’homme de la situation et qu’il peut être une surprise pour beaucoup : dans un premier temps celui du rassemblement, ensuite de la reconstruction. »

Outre le chef de file des députés LR, les députés Julien Aubert et Guillaume Larrivé ont également déclaré leur candidature. Le député Guillaume Peltier devrait se prononcer la semaine prochaine.

François Baroin appelle à « repartir de zéro »

François Baroin a par ailleurs déploré que son parti soit devenu un « tea-party à l’américaine ». Le maire de Troyes et président de l’Association des maires de France porte « un regard attristé » sur la situation de sa famille politique « parce qu’une opposition républicaine est utile à la démocratie ».

Il plaide pour « repartir de zéro et reconstruire un parti de gouvernement avec la même détermination et la même confiance en nous que l’ont fait en leur temps Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy », notant que « personne ne peut dire si ce sera prêt pour la prochaine échéance présidentielle, en 2022 ».

« Fidèle » mais « en retrait »

Interrogé sur le rôle qu’il souhaite jouer dans la reconstruction de la droite alors qu’il est parfois cité comme un « recours », il dit avoir fait le choix de se « mettre en retrait de la vie politique partisane » et rester « fidèle » à sa famille politique.

Et d’ajouter : « Personne ne peut dire aujourd’hui ce qu’il en sera dans trois ans, ni les candidats possibles ».