Sibeth Ndiaye a été nommée porte-parole du gouvernement le 31 mars 2019. — Jacques Witt/SIPA

Les professeurs, en grève en pleine correction des épreuves du baccalauréat, peuvent être « en désaccord » avec le gouvernement, mais « n’ont pas été élus par les citoyens au suffrage universel », a estimé Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, ce jeudi.

« Je respecte le droit de grève, mais la grève on peut la faire au mois de mars, à d’autres moments », a-t-elle déclaré au micro de Sud Radio, évoquant « une forme d’injustice vis-à-vis de ceux qui ont bûché ».

"Le Ministre #Blanquer a mis en place un dispositif de telle sorte que tous les élèves auront leur note demain. La #grevedubac peut se faire au mois de mars. Il y a une forme d'injustice envers ceux qui ont bûché pour l'examen."@SibethNdiaye #SudRadioMatinhttps://t.co/5ShrxAPrSb pic.twitter.com/XBz67WXo5V — Sud Radio (@SudRadio) July 4, 2019

« Des retenues sur salaire » pour les professeurs grévistes

« Nous avons renforcé les correcteurs, ceux qui peuvent potentiellement saisir les notes », et le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer a pris « une décision très courageuse » en annonçant la prise en compte provisoire de notes du contrôle continu si les copies n’étaient pas rendues à temps, a-t-elle fait valoir.

Face à cette décision qui « pose évidemment plein de questions », « évidemment les jurys auront de la souplesse pour apprécier ces faits-là dès lors qu’on aura les notes de la copie », a-t-elle promis. Les correcteurs grévistes seront-ils sanctionnés ? « Il y a un truc syndical de base » : faire grève « se traduit par le fait qu’on ne travaille pas et donc par des retenues sur salaire », a-t-elle répondu.

« A un moment donné il faut aussi qu’on puisse avancer »

Sibeth Ndiaye a souligné que le ministre de l’Education avait mené notamment sur la réforme du bac « des concertations depuis plus d’un an », et que cette réforme « s’applique de manière échelonnée », ce qui permettra de « voir d’ici 2021-2022 ce qui ne va pas et d’ajuster ».

Niant tout « entêtement » du gouvernement, elle a estimé qu'« on peut avoir un désaccord et considérer que des professeurs ne sont pas d’accord avec cette réforme », mais « ils n’ont pas été élus par les citoyens au suffrage universel. Donc à un moment donné il faut aussi qu’on puisse avancer, évidemment dans le dialogue », a-t-elle jugé. Défendant « une société du dialogue et de la démocratie sociale », elle a estimé qu'« il ne faut pas être dans une position qui consisterait à dire eux contre nous », mais « ça ne peut pas non plus vouloir dire l’immobilisme ».