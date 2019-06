La députée France insoumise de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

La députée Clémentine Autain assure ne pas vouloir à ce stade quitter La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon alors que « l’enjeu est de fédérer » à gauche, dans un entretien publié sur le site du Journal du dimanche. L’élue de Seine-Saint-Denis tient dimanche un meeting pour un « big bang » de la gauche politique, associative et culturelle, au cirque Romanès à Paris. Sont attendus le patron de la CGT Philippe Martinez, le porte-parole du NPA Olivier Besancenot ou encore Guillaume Balas, le coordinateur national de Générations.

L’appel à un « big bang », lancé début juin, a été « rejoint par près de 5.000 personnes maintenant » et « nous proposons un processus pour faire grandir un archipel citoyen à même d’ouvrir une voie sociale et écologiste dans notre pays », indique Clémentine Autain. Interrogée sur une rupture avec son mouvement, elle répond que « quitter LFI serait un acte de rupture, or l’enjeu est de fédérer ». « Pour l’instant, notre démarche est raillée par la direction insoumise. Mais le débat ne fait que commencer : notre porte est ouverte », ajoute-t-elle.

Batir des listes citoyennes pour les municipales de 2020

Clémentine Autain dit sa déception face à Jean-Luc Mélenchon qui ne s’est pas montré « ouvert » vis-à-vis de « ceux qui se sentaient déçus et ne trouvaient pas leur place ». « Quand on prône la VIe République, comment ne pas être exigeant sur nos propres formes démocratiques ? Le compte n’y est pas », juge-t-elle au sujet des réorganisations opérées.

De son côté, la députée annonce le lancement à la rentrée d’une « plateforme collaborative », « trois rendez-vous différents sur la démocratie, l’écologie, le travail » ainsi qu'« une grande assemblée en décembre ». Pour les élections municipales de mars 2020, « nous voulons être des acteurs pour bâtir des listes citoyennes, sociales et écologistes », affirme la députée. Puis « nous poursuivrons le travail, pour avoir en 2022 la meilleure proposition contre le dangereux duel entre pouvoir en place et extrême droite ».

En parallèle, le JDD a publié une tribune d’une quarantaine d’élus et membres de La France insoumise, dont des députés, où ils critiquent « l’union de la gauche, la gauche plurielle ou même le Front de Gauche (qui) appartiennent au passé », comme un tacle à Clémentine Autain.