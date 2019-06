Le député LR Julien Aubert. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Le député Julien Aubert, secrétaire général adjoint de Les Républicains, annonce dans Le Journal du dimanche sa candidature à la tête du parti, se présentant en « David contre Goliath », à savoir Christian Jacob. L’élu du Vaucluse est le troisième prétendant déclaré, après le patron des députés LR, et Guillaume Larrivé, député de l’Yonne. Julien Aubert, 41 ans, assure que « la jeune génération (l)'a encouragé à présenter (sa) candidature ».

Il indique avoir « le nombre de parrainages parlementaires nécessaires », soit 13, contrairement à 2017 où il avait dû renoncer à se présenter face à Laurent Wauquiez. « Je ne suis plus seul. J’ai créé en novembre 2017 le mouvement Oser la France (micro-parti de tendance souverainiste, ndlr), qui compte une dizaine de parlementaires, des élus locaux et plus de 1.000 membres. De plus, j’ai désormais un bilan » comme secrétaire général adjoint du parti, souligne-t-il.

Une ligne gaulliste, patriote, républicaine, populaire

Sa candidature défend « une ligne gaulliste, patriote, républicaine, mais aussi populaire ». Interrogé sur le dîner cette semaine entre Marion Maréchal et des élus LR, qui a semé la zizanie dans le parti de la droite, Julien Aubert répond qu’il ne va « pas faire la police des dîners en ville » et qu'« il faut arrêter de se définir en creux, par rapport aux autres ». « Je ne fais pour ma part aucun procès en sorcellerie, mais pas non plus d’appel du pied à quiconque », ajoute-t-il.

Parmi ses projets, le député depuis 2012 veut « reconnecter (les) adhérents » et pour cela « propose un référendum d’initiative militant ». Par ce biais, « un certain nombre d’adhérents ou une fédération locale pourra imposer à la direction du parti un sujet ».