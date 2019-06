« Oui, je suis candidat pour être le prochain maire de Nice. » Les militants et responsables azuréens souhaitaient être représentés, c’est Cédric Roussel qui se lance le premier. Le député En Marche demande officiellement ce jeudi l’investiture de son parti pour les municipales de 2020.

"Je souhaite faire de notre ville, une cité plus accessible, plus écologique, plus attractive.

Faisons de Nice ce qui nous rassemble."



✅Oui, je suis candidat pour être le prochain maire de #Nice06



Mon interview aujourd'hui dans @Nice_Matin :https://t.co/UdOwSWb68p