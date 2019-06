La députée Agnès Thill exclue de LREM après des propos homophobes

Agnès Thill est députée de l'Oise depuis juin 2017. — Jacques Witt/SIPA

Ce n’était pas la première fois que la députée de l’Oise était convoquée devant les instances de La République en marche, mais cette fois Agnès Thill a bien été exclue du parti présidentiel. Depuis des mois, l’élue macroniste s’était fait remarquer, à de nombreuses reprises, pour son opposition à la PMA pour les lesbiennes et les femmes seules, engagement de campagne d’Emmanuel Macron.

Aussi, elle était l’autrice de nombreux tweets et propos homophobes et plus particulièrement lesbophobes. À plusieurs reprises elle avait été convoquée par son désormais ex-parti pour cela, sans être exclue. Cette fois LREM a jugé que ces « propos polémiques », pouvaient porter préjudice la à la « cohésion du mouvement et nuisent à son image ».

Longtemps reporté, l’examen du projet de loi bioéthique, qui comprend l’extension de la PMA à toutes les femmes, a été mis à l’ordre du jour par le gouvernement. Le projet de loi doit passer devant le Conseil des ministres fin juillet.