EmmanuelMacron — ELIOT BLONDET-POOL/SIPA

La République en marche a présenté ses 19 premiers candidats pour les élections municipales de 2020.

Le scrutin est d’une importance cruciale pour l’implantation locale du mouvement.

LREM prépare des alliances avec des maires sortants de droite et de gauche en échange de bonnes places pour ses militants.

En zoologie, on appelle ça la technique du coucou : s'incruster dans le nid d’autres espèces pour profiter du gîte et du couvert. Et pondre des œufs… Pour les municipales, La République en marche compte adopter cette stratégie dans certaines mairies. Le parti souhaite présenter ses propres listes dans la plupart des communes de plus de 9.000 habitants. Mais dans d’autres villes, le mouvement misera sur des figures locales « Macron-compatible » et négociera la présence de marcheurs en bonne place sur les listes. Objectif: faire pousser une nouvelle génération d'élus locaux dévolus à la cause du parti...

La majorité espère multiplier par cinq le nombre de ses élus locaux, pour arriver à 10.000 en 2020. « Ils sont indispensables pour prendre le pouls du terrain, et nous ont manqué cruellement lors des « gilets jaunes ». Le scrutin sera crucial pour renforcer notre maillage territorial », reconnaît le député de Paris Pierre Person, délégué général adjoint d’En Marche.

Discussions

« Soutenir un maire sortant, populaire, qui a fait le job vaut mieux que faire 10 % avec notre tête de liste, explique le député de Paris Pacôme Rupin. A condition qu’il y ait un certain nombre de marcheurs sur cette liste ».

« Des discussions à cette fin se déroulent actuellement dans une multiplicité de villes, petites et grandes. C’est vrai avec des maires sortants et aussi avec des challengers », abonde le sénateur Alain Richard, coprésident de la Commission nationale d’investiture du mouvement. Chargé par Emmanuel Macron de fédérer les élus locaux, le député Stéphane Travert ajoute: « Dans certaines communes il y aura des marcheurs sur des listes de rassemblement municipal, sans étiquette ».

Préparer les sénatoriales et… 2022

LREM songe aussi aux sénatoriales de septembre 2020 durant lesquelles 160.000 grands électeurs se prononcent, dont une immense majorité de conseillers municipaux. Et prépare la présidentielle 2022: « L’objectif sera de conforter le renouvellement des visages et la recomposition politique, c’est l’attente des marcheurs. Mais nous ne sommes pas dans le dégagisme : nous travaillons aussi avec les élus sortants qui seront des soutiens et des relais dans la mise en œuvre des réformes, dans la perspective d’un second mandat pour Emmanuel Macron », assure Pierre Person.

Des tensions avec les comités locaux ?

Les municipales permettront aux adhérents élus d’engranger de l’expérience. « Le mandat local est une formation politique formidable. On a besoin de monter en niveau sur ce point », dit Pacôme Rupin. Mais dans certaines villes, cette stratégie risque de se heurter aux ambitions des comités locaux du parti. A Bordeaux, le maire juppéiste Nicolas Florian (LR), soutenu par François Bayrou, pourrait être confronté à Thomas Cazenave, ex-collaborateur d’Emmanuel Macron, poussé par les marcheurs.

« Tout le monde ici est aligné sur cette candidature. Nicolas Florian n’a d’ailleurs pas demandé d’investiture, ni de soutien. A notre niveau, il n’y a aucune discussion sur une éventuelle alliance, ce ne serait pas le choix local », tranche Aziz Skalli, référent territorial LREM en Gironde. En cas de litige, la décision finale appartiendra aux commissions d’investiture, souligne Pierre Person d’une formule toute macroniste : « Il pourrait y avoir des cas où les orientations seront divergentes, mais les décisions nationales seront toujours validées par des orientations locales ».