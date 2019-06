«On a certainement minimisé» l'affaire Benalla, reconnaît Brigitte Macron

Emmanuel et Brigitte Macron. (Illustration) — PIERRE VILLARD/SIPA

Relativement discrète depuis l’élection d’Emmanuel Macron, Brigitte Macron s’est confiée au micro de Marc-Olivier Fogiel, lors d’une interview diffusée ce jeudi soir sur RTL. Au programme, la fonction de président d’Emmanuel Macron, leur relation et surtout, l’affaire Benalla.

Interrogé sur l'affaire Benalla, Brigitte Macron a avoué que le couple présidentiel n’avait peut-être pas pris toute la mesure du scandale qui a secoué l'exécutif.

« Parfois peut-être que l’affect perturbe la raison »

« Personnellement j’ai été étonnée de l’ampleur qu’elle a prise », a-t-elle déclaré, avant d’ajouter à propos de l'ancien chargé de mission à l'Elysée : « Moi j’avais très peu affaire à lui donc j’ai été un peu surprise. » « On a certainement minimisé, certainement », a-t-elle reconnu au micro de Marc-Olivier Fogiel.

« Peut-être aurait-il fallu dire tout de suite "il y a un problème". Mais ce n’est pas si facile parce que c’est de l’humain. Les gens qui travaillent avec nous, du jour au lendemain vous ne pouvez pas leur dire "bah non vous travaillez pas avec nous" », a poursuivi Brigitte Macron. « Parfois peut-être que l’affect perturbe la raison », a-t-elle continué, avant d’ajouter : « Bien sûr qu’il est président mais avant tout, c’est un homme. »

« On a des choses à se dire, parfois pas aimables »

Brigitte Macron s’est ensuite confiée sur la fonction présidentielle d’Emmanuel Macron : « Je serais malheureuse si je le voyais baisser les bras, mais pas un instant je ne l’ai vu dans une situation difficile. Il travaille, il travaille sans arrêt. Il se pose des questions, il répond à ces questions, il trouve des solutions. » Le chef de l’Etat a-t-il fait des erreurs depuis son élection ? « Tout le monde en fait, c’est profondément humain et heureusement qu’on fait des erreurs. Il n’est qu’un homme. On n’a pas des réponses immédiates à tout et je pense que le temps lui rendra hommage », a répondu l’épouse d’Emmanuel Macron.

Questionnée sur leur relation, Brigitte Macron a expliqué avoir « profondément confiance » en son époux : « On est là, l’un pour l’autre sans arrêt, 24 sur 24. Nous sommes totalement fusionnels. On a des choses à se dire, parfois pas aimables. On est un couple assez musclé. On se dit les choses », avant d’ajouter que ces discussions se font « toujours portes fermées ». « En règle générale, on reste sur nos positions. Mais je mesure et je dis ça pour tous les présidents, ce qui leur tombe sur les épaules. C’est Atlas, ce dieu qui porte la voûte terrestre », a-t-elle ajouté.