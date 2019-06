Emmanuel Macron lors de son hommage à Georges Pompidou le 19 juin 2019 — ELIOT BLONDET-POOL/SIPA

Une pluie d’éloges. Emmanuel Macron a fait un long discours ce mercredi à l’Elysée, dans lequel il a salué l’ancien président de la république Georges Pompidou. Selon lui, il était la « définition française de la modernité » qui « pensait à la fois Vieille France et Nouvelle France ». Pour illustrer ses propos, Emmanuel Macron a notamment cité les avancées technologiques telles que le Concorde, le nucléaire, ou Ariane, ainsi que les avancées sociales, mis en place par le président de droite comme la quatrième semaine de congés payés et le minimum vieillesse.

L’art de gouverner était pour lui « un art de l’exécution », a-t-il dit, phrase qu’il cite souvent pour son propre compte. « Les véritables idéalistes sont amoureux du détail ». « En même temps, comme dirait l’autre », a-t-il souri, Georges Pompidou conjuguait « permanence d’un vieux pays et les défis d’avenir, les tensions entre enracinement et mouvement, entre tradition et modernité ».

Une référence à sa propre histoire d’amour

Emmanuel Macron a également fait une allusion à la réponse émouvante de l’ancien président qui avait cité Eluard à propos du suicide en 1969 de Gabrielle Russier, une enseignante condamnée à un an de prison avec sursis pour avoir aimé l’un de ses élèves.

« Défendant une enseignante que l’opprobre avait décidé d’exécuter, refusant de hurler avec les loups » Georges Pompidou avait « ce regard bienveillant, cette part d’humanité », a-t-il ajouté. Difficile de ne pas voir le lien avec l’histoire personnelle d’Emmanuel Macron tombé amoureux de sa professeur de Français lorsqu’il avait 16 ans et qui est aujourd’hui sa femme.