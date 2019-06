Une illustration d'une agence Pôle emploi, avec qui travaille l'Unédic pour le versement de l'allocation chômage. — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Dévoilées par le gouvernement, ce mardi, les mesures réformant l’assurance chômage ont été vivement critiquées par la gauche, qui a dénoncé un « mauvais coup » et une réforme de « petit comptable » qui « rabougrit » le droit à l’indemnisation.

La vaste réforme présentée par le gouvernement vise à obtenir jusqu'à 250.000 demandeurs d’emploi en moins et 3,4 milliards d’euros d’économies d’ici 2021 par un durcissement des règles d’indemnisation, une incitation pour les entreprises à moins recourir aux contrats courts et un accompagnement renforcé des chômeurs.

Des économies faites « sur le dos des chômeurs »

Mettant en avant la « colère » des partenaires sociaux, le porte-parole des députés PS Boris Vallaud a critiqué une réforme qui pour la première fois « depuis plus de 40 ans » se fera sans eux, y voyant « une mauvaise manière faite à la démocratie sociale », alors que l’acte II du quinquennat devait se traduire par un changement de méthode. Il a dénoncé lors d’un point presse une logique de « petit comptable » pour faire des économies « sur le dos des chômeurs », sans droits nouveaux et avec pour « principales victimes » du durcissement du droit à l’indemnisation les jeunes et les travailleurs les plus précaires.

Déplorant lui aussi l’absence d’accord avec les partenaires sociaux, Sébastien Jumel, porte-parole des députés PCF, a dénoncé une réforme avec laquelle « on rabougrit, on rétrécit le droit d’accès à l’indemnisation » avec pour « seul objectif » de faire des économies « sur le dos des chômeurs ».

« Faire payer le chômage aux chômeurs »

Avec « la dégressivité appliquée aux cadres » (une indemnisation réduite à partir du septième mois pour les demandeurs d’emploi qui gagnaient plus de 4.500 euros brut par mois), l’élu a aussi évoqué « une boîte de Pandore ouverte », vers « une remise en cause d’un des fondamentaux du système assurantiel français : c’est-à-dire que l’on touche (à la hauteur de) ce à quoi on a contribué ».

Pour l’Insoumis Eric Coquerel, la « nouvelle méthode » annoncée par l’exécutif pour l’acte II du quinquennat, « c’est de faire payer le chômage aux chômeurs », « un mauvais coup de plus ». « C’est toujours très dur envers les mêmes » et « j’espère que le front syndical va tenir bon, parce que c’est un scandale », a-t-il ajouté, notant notamment que pour les jeunes, les conditions durcies d’entrée dans l’indemnisation, « ça va être terrible ».