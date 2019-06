FAKE OFF Le député de Paris est accusé d'avoir lancé cette phrase: « Nous ne représentons pas la France des SDF ». C'est vrai, mais.... la citation est incomplète et comme telle peut être mal comprise

En février 2018, Gilles Le Gendre, député LREM de Paris, est interrogé sur le profil sociologique du groupe LREM à l’Assemblée nationale.

Il est accusé d’avoir lancé « nous ne représentons pas la France des SDF ». L’élu évoquait les classes sociales des députés, non les citoyens que ces députés représentent pendant leur législature.

L’interview est vieille d’un an. Pourtant, des propos attribués à Gilles Le Gendre, député LREM de Paris, sont de nouveau partagés sur Facebook. L’élu aurait déclaré : « Pour faire campagne, il faut être intégré à un système, être éduqué. Nous ne représentons pas la France des SDF ! » Le visuel, titré « Gilles Legendre est un salaud ! », est signé du groupe Facebook Zone insoumise.

FAKE OFF

La citation est extraite de l’émission Zemmour et Naulleau, diffusée le 7 février 2018 sur Paris Première (l’échange est audible à partir d’une heure une minute). Les propos du député ont été tronqués.

Gilles Le Gendre répondait à une affirmation d’Eric Zemmour : selon l'écrivain, les députés LREM sont les « représentants des élites bourgeoises ». « C’est inexact », se défend alors Gilles Le Gendre. « Je vois parfaitement la diversité sociologique des 313 députés à l’Assemblée nationale. On l’a d’abord diversifié parce qu’au lieu qu’il n’y ait que des fonctionnaires - je caricature, il n'y jamais eu que des fonctionnaires et des médecins, mais c’était quand même ça les gros bataillons - nous représentons une France active infiniment plus variée. En termes de niveau social, c’est beaucoup plus varié. Si vous me dites que pour faire une campagne électorale, il faut quand même être intégré dans un système, avoir été éduqué, ça, c’est vrai. Nous ne représentons pas la France des SDF, la France des exclus, enfin nous représentons toute la France, mais sociologiquement, nous ne sommes pas issus de cette France-là. »

Selon les chercheurs Julien Boelaert, Sébastien Michon et Etienne Ollion, les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent 60,7 % des députés LREM. Cette catégorie ne représente que 17,8 % de la population active française, d'après l'Insee.

Le groupe LREM est ensuite composé à part égale (14 %) de professions intermédiaires et d'artisans, commerçants et chefs d'entreprise. L'Insee dénombre 25,8 % de professions intermédiaires et 6,6 % d'artisans, commerçants et chefs d'entreprise dans la population active. Les employés (27,4 % de la population active) et les ouvriers (20,3 % de la population active) sont les absents du groupe LREM : les chercheurs dénombrent 0,3 % d'employés et zéro ouvrier.

