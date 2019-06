15h59 : Lutter contre la mesure terroriste

Standing ovation à l'Assemblée nationale après l'hommage du Premier ministre aux familles des militaires français morts cette année.

La menace terroriste reste prioritaire pour le gouvernement. Elle va se traduire par la fermeture des lieux de culte radicalisés va se poursuivre. Le Premier ministre rappelle la proposition de loi de la députée Laetitia Avia pour combattre "l’islamisme et les discours de haine sur les réseaux sociaux.". Une réforme du culte musulman sera lancée. « L’islam de France doit recruter et former des imams en France et qui parlent français », précise Philippe