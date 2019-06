DEMISSION Les maires du 5e et du 9e arrondissements Delphine Bürkli et Florence Berthout viennent de démissionner de LR. Rachida Dati, maire du 7e, s’est payé Florence Berthout au Conseil de Paris, ce mardi

Delphine Bürkli est devenue maire du 9e arrondissement, le seul a avoir basculé à droite. — V. Wartner/ 20 Minutes

Delphine Bürkli et Florence Berthout quittent Les Républicains. La maire du 9e arrondissement l’a annoncé, ce mardi matin, jour du Conseil de Paris, dans une interview au Parisien. Dimanche, l’édile faisait partie des 72 élus de droite et du centre qui appelaient dans le JDD à soutenir Emmanuel Macron. « Je souhaite appartenir au camp du progrès, d’une droite sociale et pro-européenne, d’une droite écologique. Aujourd’hui cette droite est incarnée par Edouard Philippe », explique Delphine Bürkli.

De son côté, la chef de file du groupe LRI au Conseil de Paris, Florence Berthout a annoncé dans une inteview au Figaro lundi son départ des Républicains. « Je note qu’autour d’Emmanuel Macron et de son projet de gouvernement, il existe aujourd’hui une capacité à rassembler des électeurs que le gaullisme savait réunir », souligne la maire du 5e arrondissement de Paris.

Dati sort la sulfateuse

Au Conseil de Paris, ce mardi, Rachida Dati, maire LR du 7e arrondissement et candidate déclarée à la mairie de Paris, a qualifié, selon des propos rapportés par l’AFP, de « pathétique » digne d’une trahison, la décision de Florence Berthout. « En 2014, elle se roulait par terre pour avoir l’étiquette LR », a ironisé la candidate LR à la mairie de Paris. Selon Rachida Dati, « c’est des gens comme ça qui aggravent la défiance des Français à l’égard des politiques ».

Début juin, Pierre-Yves Bournazel et plusieurs maires – dont Philippe Goujon, maire du 15e – avaient également claqué la porte du groupe LRI au Conseil de Paris pour créer le groupe « 100% Paris ». Le 5 juin, la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse avait également annoncé son départ de LR.