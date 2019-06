Emmanuel Macron et Edouard Philippe le 8 mai 2018 à Paris. — Witt/ Chamussy/SIPA

La popularité d'Emmanuel Macron et d' Edouard Philippe progresse légèrement d'1 point avec, pour les deux, 33% des Français qui se disent satisfaits de leur action en juin, selon un baromètre mensuel OpinionWay diffusé ce dimanche.

Le chef de l'Etat totalise 65 % de mécontents (dont 36 % très mécontents), stable sur un mois, tandis que le Premier ministre en compte 64% (-1 point), selon ce baromètre de l'action politique pour LCI.

Des ministres irréguliers

Du côté des ministres, c'est la ministre des Sports Roxana Maracineanu qui est en tête avec 45% de satisfaits, devant le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian (43%) et la ministre des Armées Florence Parly (42%).

Christophe Castaner (Intérieur) et François de Rugy (Transition écologique et solidaire) sont lanterne rouge sur les 18 ministres testés avec 29% de satisfaits.

Chez les autres leaders politiques, l'écologiste Yannick Jadot fait son entrée dans le baromètre, s'installant tout de suite à la première place avec 42% de satisfaits, devant Xavier Bertrand (35% - 1) et Marine Le Pen (28% +1) et Valérie Pécresse (27% -2). Jean-Luc Mélenchon (LFI) perd 5 points à 18% et Laurent Wauquiez (LR) 6 points à 14%. Le soutien des Français aux « gilets jaunes » gagne par ailleurs un point en un mois à 46%.