Un drôle d’exercice de traduction. Le député insoumis Loïc Prud'homme a proposé au gouvernement de « benchmarker » la gratuité des transports, pendant les débats sur la loi mobilités. Cette gratuité pourrait « disrupter la gestion et l’accès des flux de voyageurs » pour permettre « un effet win-win sur tout le process », a-t-il poursuivi, ironiquement. Le parlementaire avait prévenu la ministre des Transports Elisabeth Borne : « Je pense que nous avons un problème de communication donc je me propose de traduire [mes] arguments dans votre novlangue. »

À l'Assemblée, le député LFI LoÏc Prud'homme se moque de la "novlangue" de LaREM pic.twitter.com/BK2z6SBZtK — BFMTV (@BFMTV) June 6, 2019

L’anecdote pointe l’usage abondant du jargon de l’entreprise par les marcheurs, une nouveauté dans le discours politique. Qu’ils soient d’anciens patrons ou des chantres de la start-up nation, les macronistes emploient parfois les mêmes mots que les entrepreneurs. La preuve avec ce quiz : à vous de trouver si ces phrases ont été prononcées par un PDG ou par un membre de la majorité.

On vous a épargné quelques devinettes plus faciles, comme le «benchmarking» fait par les migrants selon Gérard Collomb, l'ex-ministre de l'Intérieur, ou cette phrase du président Macron : «La démocratie est le système le plus bottom up de la terre».