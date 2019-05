Le président français, Emmanuel Macron. — Yoan Valat/AP/SIPA

Pas d’embellie grâce aux européennes. Quatre jours après le scrutin, qui a vu la liste de La République en Marche et du MoDem (22,4 % des voix) terminer en deuxième position, derrière celle du Rassemblement National (23,3%), la cote de popularité d’Emmanuel Macron connaît une rechute. Avec 30 % des Français qui considèrent qu’il est un bon président, le président perd deux points en un mois, selon un sondage Odoxa * pour France Inter, la Presse régionale et L’Express diffusé ce jeudi et réalisé au lendemain du vote.

Le locataire de l’Elysée retrouve ainsi son niveau de janvier, en plein durant la crise des « gilets jaunes ». Autre signe négatif, la proportion de Français qui jugent négativement son action (70 %) est en hausse de 3 points. Dans le même temps, son Premier ministre, Edouard Philippe, reste à 34 % d’opinion favorable, et ce pour le deuxième mois consécutif.

La percée de Jadot

Arrivé en troisième position dimanche, Yannick Jadot (Europe Écologie Les Verts) fait un bond spectaculaire avec 20 points pris, pour 32 % d’opinion favorable. Jordan Bardella, la tête de liste RN, en gagne pour sa part 8, à 18 %. Enfin, Laurent Wauquiez, le président des Républicains, paye le mauvais score de son camp aux européennes : il perd 5 points, à 13 % d’opinion favorable. Idem pour le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon (20 %, – 2 pts).

* Enquête réalisée en ligne le 27 mai auprès de 980 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.