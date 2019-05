Le bâtiment de la Commission européenne à Bruxelles, le 21 mars 2017. — EMMANUEL DUNAND / AFP

Après près de cinq ans de mandat, Jean-Claude Juncker va laisser son siège à la tête de la Commission européenne.

Pour être élu, l’un des candidats devra obtenir le soutien des 28 Etats membres de l’Union européenne et la majorité absolue au Parlement européen, soit 376 voix.

Quatre candidats se détachent pour reprendre la tête de l’organe exécutif de l’Union européenne.

Après un unique mandat de près de cinq ans à la tête de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker va quitter son siège de président de l’organe exécutif de l’Union européenne (UE). Qui va succéder à l’ancien Premier ministre luxembourgeois ?

Le 28 mai prochain, le Conseil européen se réunira pour désigner le futur dirigeant de l’un des postes les plus convoités. Pour être élu, l’un des candidats devra obtenir le soutien des 28 Etats membres et la majorité absolue au Parlement européen, soit 376 voix. Selon les traités, les chefs d’Etat et de gouvernement proposent un candidat sur lequel le Parlement se prononce, et doivent « tenir compte » du résultat des élections européennes. Vous pensez avoir votre petite idée sur les candidats en lice pour succéder à Jean-Claude Juncker ? Faites le test avec 20 Minutes.