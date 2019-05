VIDÉO. A l’Assemblée, un député imite Nicolas Sarkozy

A l’Assemblée, un député imite Nicolas Sarkozy — 20 Minutes

Sur les bancs de l’hémicycle, les parlementaires débattaient, cette semaine, de la réforme de la Fonction publique. Jeudi, Ugo Bernalicis, député de la France insoumise, a montré un vif désaccord sur la tournure que prend ce texte de loi.

Face au président de séance souriant, il a imité Nicolas Sarkozy. Avec les mimiques et la voix de l’ancien président, l’élu du nord a dénoncé « le recul social » de ce nouveau texte.

« Extraordinaire pour un socialiste »

Un texte, qui selon lui, va beaucoup plus loin dans « la démolition du service public » que ce qu’avait pu imaginer Nicolas Sarkozy. Il a fini son allocution en s’adressant au secrétaire d’État de l’Action et des Comptes publics, Olivier Dussopt. Un ancien socialiste qui a rejoint LaRem. « Je trouve que c’est assez extraordinaire pour un socialiste d’aller plus loin que ce que j’ai pu faire. Bravo monsieur le ministre »

Cette réforme prévoit de faciliter le recours aux contractuels, d’encourager la mobilité des fonctionnaires ou encore de permettre la rupture conventionnelle d’un contrat.