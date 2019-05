ELECTIONS EUROPEENNES Le président des Républicains Laurent Wauquiez ne souhaite pas que les élections européennes du 26 mai se réduisent à un duel entre En Marche et le Rassemblement national

Le président des Républicains, Laurent Wauquiez. — JC Tardivon/SIPA

« C’est pas le troisième tour de l’élection présidentielle. Cette fois-ci, les Français ont le choix, il n’y a pas seulement deux bulletins sur la table », a déclaré Laurent Wauquiez sur TF1. « Emmanuel Macron explique que son seul but c’est d’éliminer Marine Le Pen. Marine Le Pen explique que son seul objectif c’est de battre Emmanuel Macron, ça n’a pas de sens », a-t-il poursuivi.

« Nous, on propose une autre voie, une liste qui croit résolument dans l’Europe et une Europe qui défende ses frontières face à l’immigration, qui réaffirme son identité », a-t-il affirmé. La liste LR conduite par François-Xavier Bellamy est, selon lui, « la seule à avoir à la fois une position européenne et la défense de valeurs qui sont claires ».

Les Français doivent s’exprimer à l’occasion des européennes « parce que sinon les choses ne changeront pas », a-t-il fait valoir : « C’est le moment de dire – pas d’être dans une opposition sectaire –, mais de dire "là le travail n’a pas été fait à la hauteur de ce qu’on attendait" ».