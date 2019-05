Bruno Le Maire qui veut contrôler les comptes en banque des bénéficiaires du RSA? Une proposition vieille de trois ans, plus à l'ordre du jour

FAKE OFF Une publication virale sur Facebook soutient que le ministre de l'Economie « veut contrôler les comptes bancaires de tout bénéficiaire du RSA ». La proposition date en réalité de 2016 et n'est plus à l'ordre du jour