Gérard Collomb dit à Christophe Castaner de «faire attention»

Gérard Collomb a beau être redevenu maire de Lyon en octobre dernier, après son départ du gouvernement, il remet les pieds à Paris de temps à autre. Parfois même dans un studio de radio, comme ce matin sur Europe 1. L’ancien ministre de l’Intérieur s’est confié sur ses relations avec Emmanuel Macron.

« Nos contacts se renouent quand les temps deviennent difficiles. Peut-être suis-je un homme des temps difficiles », a dit Gérard Collomb. Et il ajoute : « Le président de la République me dit qu’aujourd’hui il a besoin de moi, et j’espère que cela va continuer dans l’avenir. »

Depuis votre démission, avez-vous gardé contact avec Emmanuel Macron ?



"Plus rarement, mais je vois qu’il se renoue quand les temps deviennent plus difficiles. Peut-être suis-je un homme des temps difficiles !", répond @gerardcollomb.@audrey_crespo @nikosaliagas #europe1 pic.twitter.com/nXEc0GnN1b — Europe 1 📻 (@Europe1) May 9, 2019

L’ancien locataire de la place Beauvau a aussi profité de son passage chez Europe 1 pour écorner l’image déjà un peu brouillé de son successeur, Christophe Castaner. Le nouveau ministre de l’Intérieur « peut commettre un certain nombre d’erreurs, il faut qu’il fasse attention », a dit le maire de Lyon, en sage. A bon entendeur, salut.