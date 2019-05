Emmanuel Macron, le 25 avril 2019 au Palais de l'Elysée. — ludovic MARIN / AFP

Après la publication d’un rapport catastrophique sur l’état de la nature, les ONG estiment que les mesures pour la biodiversité, annoncées ce lundi par Emmanuel Macron, étaient pour l’essentiel déjà connues et peinent à se traduire en actes.

Le chef de l’Etat réagissait à la publication d’un rapport d’experts de l’ONU sur la biodiversité (IPBES), avertissant qu’un million d’espèces animales et végétales pourrait disparaître si aucune mesure n’est prise. « Culturellement, c’est important » que le président de la République fasse des annonces sur l’environnement, grande oubliée des annonces après le grand débat, estime Vincent Abel, de France Nature Environnement (FNE).

Lutte contre le gaspillage alimentaire

Emmanuel Macron a promis une lutte contre le gaspillage alimentaire, au niveau « des écoles, des restaurateurs et des distributeurs ». Une loi de début 2016 oblige les supermarchés à donner leurs invendus alimentaires aux associations qui les réclament et le gouvernement avait annoncé en 2018 sa volonté d’étendre cette lutte contre le gaspillage à la restauration collective. « C’est essentiel car on gaspille en France 30 % de la nourriture », dit Arnaud Goffier de WWF, qui attend à présent « des mesures pour les particuliers ».

Réduction des pesticides dans l’agriculture

Le président a répété l’objectif de sortir du glyphosate en 2021 et de réduire les produits phytosanitaires de 50 % en France d’ici 2025 – but qui figure dans les plans « Ecophyto » engagés depuis 2008. Ces plans ont été jusqu’à présent des échecs, ce qui a conduit le gouvernement a lancé une nouvelle mouture « Ecophyto2 + ». « On a déjà mis 500 millions d’euros sur la table », sans grand succès et « on demande des objectifs plus concrets et phasés », explique Vincent Abel.

Augmentation des aires protégées

La part des aires marines et terrestres protégées devraient passer à 30 % du territoire d’ici 2022 (contre 20 % actuellement tous statuts confondus) dont un tiers « protégées en pleine naturalité ». « On est autour de 2 % » aujourd’hui pour ces zones où l’homme ne peut pas entrer, rappelle Arnaud Gauffier de WWF. « Il ne faut pas que ce soit des aires protégées de papier » sans moyens suffisants, avertit-il.

Lutte contre l’artificialisation des sols

Le président veut un bilan pour fixer des objectifs en matière de lutte contre l’artificialisation des sols. Cette mesure figure déjà dans le plan biodiversité de 2018, avec un objectif de « zéro artificialisation nette », mais sans échéance. « C’est une grosse déception » pour Sandrine Bélier. « On a déjà beaucoup de données et des outils » pour lutter contre l’artificialisation « Quand est-ce qu’on arrête les études pour prendre des mesures ? »

Promouvoir l’économie circulaire

Le gouvernement doit présenter d’ici l’été un projet de loi sur l’économie circulaire. Elle vise 100 % de plastiques recyclés d’ici 2022. « Le problème n’est pas uniquement lié au recyclage », rappelle Pierre Cannet, qui regrette que de manière plus générale, « beaucoup de mesures soient recyclées de rapports précédents ».

Montagne d’Or

La « Montagne d’or » n’est en l’état « pas compatible » avec des ambitions écologiques, a estimé Emmanuel Macron, fervent défenseur pendant un temps de ce projet controversé d’extraction d’or en Guyane. « On a une avancée », se réjouit Pierre Cannet de WWF, qui demande à présent que ce projet soit « rejeté » et qu’une alternative de développement pour la Guyane soit proposée.