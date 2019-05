Costumes offerts à Jack Lang: Enquête ouverte pour «abus de biens sociaux»

Jack Lang aurait reçu pour près de 195.600 euros de costumes et pantalons du couturier italien Smalto entre 2013 et 2018. — Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP

Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris pour « abus de biens sociaux », après la révélation par la presse du fait que l’ancien ministre socialiste Jack Lang aurait reçu pour près de 200.000 euros de costumes en cadeau, a-t-on appris jeudi de source judiciaire.

L’enquête a été ouverte le 12 mars et les investigations ont été confiées à la brigade financière, a précisé cette source, confirmant une information de L'Obs.

Début mars, l’hebdomadaire avait révélé que l’actuel président de l'Institut du monde arabe (IMA) aurait reçu pour près de 195.600 euros de costumes et pantalons du couturier italien Smalto entre 2013 et 2018.

« Ses cadeaux n’ont jamais eu aucune contrepartie »

Interrogé par l’AFP au moment de ces révélations, Me Laurent Merlet, avocat de Jack Lang, avait alors répondu que son client s’était « bien vu offrir des costumes par la société Smalto depuis quelques années. Mais cela s’est fait à l’initiative du créateur Francesco Smalto, mort depuis (en 2015, ndlr) ». « La Maison Smalto n’a jamais adressé aucune facture à JAck Lang » et « ses cadeaux n’ont jamais eu aucune contrepartie », avait-il ajouté.

« Ce n’est pas la première fois que des couturiers proposent à Jack Lang de l’habiller. Depuis 40 ans, il a reçu ainsi des cadeaux compte tenu de sa notoriété. Cela s’inscrit dans une sorte de tradition d’ambassadeur de la marque », avait souligné Me Merlet.