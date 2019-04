Elections Européennes: L'Europe et les jeunes selon Yannick Jadot (EELV) — 20 Minutes





Pour les élections européennes, 20 Minutes interroge les têtes de liste des partis français sur le thème de la jeunesse, dans un format court, ludique et participatif, diffusé sur Instagram, Facebook, Snapchat et en vidéo. Premier sur le gril : Yannick Jadot, candidat pour Europe Ecologie Les Verts (EELV).

L’ancien directeur des campagnes de Greenpeace France nous parle de l’Europe de demain et de celle qu’il imaginait quand il avait 18 ans, à l’époque où elle était coupée en deux, entre « un bloc communiste et un bloc capitaliste ». Il expose son programme pour la jeunesse, avec une mesure qui permettra à trois millions de jeunes apprentis ou issus des filières techniques de partir dans un pays européen.

Pour en savoir plus, et connaître aussi le super-héros préféré de Yannick Jadot, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur notre vidéo.