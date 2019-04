FAKE OFF Une vidéo virale montrerait un membre du club breton ne serrant pas la main au président de la République pendant la finale de la Coupe de France samedi

Emmanuel Macron au Stade France, samedi, pendant la finale de la Coupe de France. — J.E.E/SIPA

Un membre du Stade rennais a-t-il snobé Emmanuel Macron samedi, après la victoire de son club en Coupe de France ? C’est ce que montrerait une vidéo virale.

La poignée de mains entre le chef de l’Etat et l'inconnu a été en partie occultée par l’angle de la caméra.

Emmanuel Macron a-t-il été snobé par un membre du Stade rennais après la victoire des Bretons, samedi, en Coupe de France ? C’est que soutiennent à tort plusieurs comptes Twitter et Facebook, vidéo à l’appui. Dans cette courte séquence de quatre secondes, on voit un homme (qui a souhaité rester anonyme) s’avancer en tribune devant le président de la République et passer devant lui sans le regarder ni lui serrer la main.

⚡🇨🇵INFO - Lors de la remise de la coupe hier au stade Rennais après leur victoire face au PSG en Coupe de France, un membre du staff du club Rennais a magistralement ignoré Emmanuel #Macron en ne lui serrant pas la main, un geste qui n'a pas plu à #Macron. pic.twitter.com/8oJPqbwdZP — AlertesInfos (@AlertesInfos) April 28, 2019

FAKE OFF

Cet extrait vidéo est trompeur. La séquence complète, disponible en replay sur le site de France TV, montre que l'homme et le chef de l'Etat ont bien échangé une poignée de mains. La séquence débute à 3 heures 24. On y voit cet anonyme s’avancer pour saluer les personnalités présentes en tribune. Il est précédé de Julien Stéphan, l’entraîneur rennais.

Au premier plan, l’entraîneur serre la main de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football (FFF), puis se penche pour serrer celle du président du club breton, qui est hors-champ. Derrière lui, se trouve le membre du Stade rennais. Pendant que Julien Stéphan salue le président de son club, Emmanuel Macron et l'homme se penchent l’un vers l’autre pour une poignée de main.

Le chef de l’Etat n’a pas été snobé

Le président de la République retire ensuite sa main et ce membre du Stade rennais, revenant légèrement en arrière, salue alors la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, assise à la gauche d’Emmanuel Macron. Il passe ensuite devant le président pour saluer Noël Le Graët.

Interrogé par nos confrères de franceinfo, le Stade rennais a confirmé la poignée de mains entre le chef de l’Etat et cet anonyme : « Il lui avait déjà serré la main, donc il ne l’a pas serrée à nouveau », explique le club, qui veut conserver l’anonymat de cet homme.

