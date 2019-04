Nathalie Loiseau. — AFP

Nathalie Loiseau, à la tête d'une liste portée par LREM aux élections européennes, s'est dite dimanche « soulagée » de la suppression annoncée par Emmanuel Macron de l'ENA, école qu'elle a autrefois dirigée.

Ce jeudi, lors de sa conférence de presse, le chef de l'Etat a confirmé son intention de supprimer l'Ecole nationale d'administration - dont il est diplômé, à la différence de Nathalie Loiseau - et expliqué vouloir mettre fin aux « grand corps» de la fonction publique.

Un coup de pied dans la fourmilière

« Je suis soulagée qu'on donne un coup de pied dans la fourmilière », a expliqué Nathalie Loiseau sur Radio J.

« Je sais ce que j'ai pu faire pendant cinq ans à essayer de réformer cette école, il y a des choses que j'ai réussies, dont je suis fière, mais je sais aussi les limites auxquelles je me suis heurtée », a-t-elle développé, en pointant notamment « le manque de diversité » des élèves.

« Un entre-soi social »

La tête de la liste Renaissance, qui agrège La République en marche, le MoDem et leurs alliés, a encore mis en exergue un « entre-soi social », en appelant à ce « qu'il n'y ait pas de discrimination sur l'origine, qu'elle soit sociale, qu'elle soit géographique, qu'elle soit culturelle ».

« Qu'on ait des gens de talent de partout: c'est ça la promesse républicaine », a-t-elle fait valoir, en visant « toute la chaîne de l'éducation depuis le primaire, le secondaire, le supérieur, qui doit se mettre en ordre de marche pour lutter contre les discriminations ».

Une distorsion négative

« On se pose tous les mêmes questions: est-ce qu'on recrute vraiment tous les talents, ou est-ce qu'il y a une distorsion avant que les gens arrivent jusqu'à nous ? », a-t-elle interrogé.

« La sélectivité, c'est pas un gros mot, l'élite, c'est pas un gros mot », a-t-elle répondu, « mais sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent ».

A propos du classement de l'ordre de sortie de l'ENA, l'une des plus régulières et virulentes critiques contre l'école, Nathalie Loiseau a considéré qu'« il y avait là un sujet » : « qu'il y ait une aristocratie et un tiers-état à la sortie des écoles de service public, poser la question, c'est y répondre », a-t-elle fait valoir.