Il est contre « Paca » et ne s’en est jamais caché. Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur​ Renaud Muselier a annoncé avoir obtenu de la délégation interministérielle à la Sécurité routière la suppression de l’acronyme « Paca » sur les plaques d’immatriculation.

« A partir du 1er juillet 2019 tous les véhicules immatriculés en région auront une plaque identifiée “Provence Alpes Côte d’Azur” et non plus “PACA” », indique la région dans un communiqué. « Notre région est un territoire attractif, étendu et puissant qui mérite mieux que quatre lettres vides de sens pour la représenter », se réjouit Renaud Muselier.

Pour rappel, Renaud Muselier a lancé la marque Sud pour désigner la région qu’il préside, sans pour autant que cette désignation puisse avoir un caractère officiel. Une gigantesque affiche à l’entrée du Vieux-Port de Marseille indique ainsi depuis quelques semaines : « Ne m’appelez plus jamais Paca… Ici, c’est la Région Sud. »