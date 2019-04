17h40 : Faut-il s’attendre à des changements par rapport au texte initial ?

C’est la question qui agite ce jeudi de nombreux éditorialistes. Pour rappel, cette conférence de presse devait se tenir onze jours plus tôt. Mais l’incendie de la cathédrale Notre-Dame, qui s’est déclaré quelques heures avant la prise de parole, a bousculé l’agenda. Entre-temps, plusieurs éléments du discours du président de la République ont fuité dans la presse. A savoir la baisse des impôts pour les classes moyennes, la réindexation des petites et moyennes retraites, la garantie de l’État de ne pas fermer d’école ou d’hôpital, la suppression de l’ENA ou son énigmatique invitation à « travailler plus »…

Ces fuites ont permis à Emmanuel Macron de mesure la popularité ou l’impopularité de ces mesures. Aura-t-il profité de ces dix jours pour revoir sa copie ? Dans Le Figaro, Guillaume Tabard imagine mal en tout cas « qu’il sorte de son chapeau une idée révolutionnaire à laquelle il n’aurait pas pensé avant l’incendie de Notre-Dame ».