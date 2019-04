FAKE OFF Une photo virale prétend montrer Emmanuel Macron et Edouard Philippe se moquer de l'incendie de Notre-Dame

Emmanuel Macron à l'Elysée, le 12 avril 2019. Ludovic MARIN / AFP. — AFP

Lundi 15 avril, Emmanuel Macron et Edouard Philippe se sont rendus devant le parvis de Notre-Dame, en réaction à l'incendie frappant la cathédrale.

Une photo très partagée sur les réseaux sociaux critique leur attitude sur le trajet de la cathédrale, en affirmant qu'ils sont hilares.

La capture d'écran est tirée d'une vidéo qui permet de nuancer cette affirmation, puisqu'elle fige en image un moment très furtif de leur arrivée.

Les images de Notre-Dame en flammes ne sont pas les seules à avoir beaucoup circulé sur les réseaux sociaux cette semaine. Dans les jours suivant l’incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale, une photo d' Emmanuel Macron et d’Edouard Philippe devant un camion de pompiers, alors qu’ils se rendent à Notre-Dame, a également provoqué de vives réactions.

On la retrouve sur différentes pages Facebook ou comptes Twitter, au gré de commentaires dénonçant tous un comportement choquant : « La France pleure, Macron et le 1er Sinistre se marrent ! » « Macron ricanant devant Notre-Dame – La photo qui choque les Français »…

Edouard Philippe et Emmanuel Macron semblent en effet réprimer un sourire : le premier en masquant sa bouche de son poing, le second en essayant de garder un air sérieux.

FAKE OFF

L’image date bien de la soirée du lundi 15 avril, au moment où les deux hommes se rendaient sur le parvis de Notre-Dame. Il s’agit en fait d’une capture d’écran d’une vidéo filmée par l’agence CLPRESS, repérée par nos confrères des Décodeurs.

A partir de 3’16, on y voit Emmanuel Macron et Edouard Philippe, le visage fermé, alors qu’ils s’acheminent vers le parvis. A compter de 3’24, on retrouve la séquence devenue virale sur les réseaux sociaux : Edouard Philippe, le poing devant la bouche, s’adresse à Emmanuel Macron, qui esquisse un sourire avant de se pincer les lèvres et de retrouver son air sérieux.

En figeant ce moment furtif sur un trajet plutôt empreint de gravité, la capture d’écran laisse donc penser à tort que les deux hommes étaient hilares sur le chemin de Notre-Dame. Sans qu’on puisse en outre affirmer que ce bref moment montre une moquerie à l’égard de l’incendie.