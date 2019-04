Yves Veyrier a été désigné, le 22 novembre 2018, pour prendre la tête du syndicat Force ouvrière. — JACQUES DEMARTHON / AFP

Alors que la concertation entre les syndicats et le gouvernement sur la réforme des retraites touche à sa fin, Force ouvrière (FO) a décidé, ce mardi, de se retirer de la consultation, selon un courrier adressé à Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire en charge du dossier.

Dans la lettre envoyée à Jean-Paul Delevoye, Yves Veyrier, le numéro un de FO, et Philippe Pihet, le négociateur du syndicat pour les retraites, expliquent « suspendre » leur « participation » à la consultation afin de ne pas « apparaître comme cautionnant une réforme décidée sans réelle prise en considération » de leurs revendications.

L’âge légal de départ à la retraite au cœur des discussions

Ils mettent ainsi à exécution la menace brandie au début du mois par Yves Veyrier pour pousser le Premier ministre Edouard Philippe à clarifier le projet du gouvernement en matière de retraites, en particulier concernant l’âge légal de départ. Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait promis de ne pas toucher à la borne des 62 ans, un engagement confirmé par Jean-Paul Delevoye.

Mais « ces dernières semaines, en dehors de la concertation (…), tant la question de l’âge légal que celle de la durée d’activité ont été soulevées, comme paramètres de la réforme des retraites, par plusieurs membres du gouvernement », déplorent les signataires du courrier. Ils craignent en outre que le futur système universel à points voulu par l’exécutif en lieu et place des 42 régimes existants n’oblige à travailler plus longtemps pour obtenir « un niveau décent de pension » en fonction de l'évolution des « valeurs à l'achat et à la conversion des points ».

Les conclusions de la concertation remises après les élections européennes

Dans un tel système, rejeté par FO « dès l’origine », la « borne d'âge d'ouverture (...) peut devenir en réalité celle d'un droit à pension minimale », fait valoir les syndicalistes. Ils préviennent en outre que FO « appuiera toute initiative de ses fédérations professionnelles en charge des régimes spéciaux » et « de la fonction publique ». Son départ s’avère toutefois symbolique, la concertation démarrée il y a plus d’un an devant s’achever mi-mai autour d’un ultime thème de discussion.

Après 18 mois de préparation, Jean-Paul Delevoye devrait remettre ses recommandations au gouvernement après les élections européennes du 26 mai, en vue d’une présentation du projet de loi avant la trêve estivale. Il sera reçu jeudi à Matignon par Edouard Philippe, en présence de trois ministres, pour une réunion de travail sur ce dossier.