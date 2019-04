POLITIQUE Emmanuel Macron a reporté ses annonces, et l'opposition a en partie décrété une «trêve» d'au moins 24 heures dans la campagne des européennes

Edouard Philippe, Emmanuel Macron, et Richard Ferrand — Stephane Lemouton -POOL/SIPA

Après l'incendie de Notre-Dame, Emmanuel Macron a reporté ses annonces prévues lundi soir.

Plusieurs partis ont annoncé une trêve dans la campagne européenne.

La fuite des propositions du président pourrait accélérer l'agenda prévu par l'Elysée.

« Moi, j’ai pas la tête à la politique, pour au moins 24 heures, le temps d’avaler cette terrible réalité ». Après un tweet peu aimable à l’attention du chef de l’Etat, Jean-Luc Mélenchon a changé de tonalité sur son blog et face aux caméras. Comme lui, de nombreux responsables politiques ont exprimé « l’émotion de toute une Nation » après le terrible incendie de Notre-Dame de Paris.

Emmanuel Macron avait donné le ton, dès lundi soir, en repoussant ses annonces pour sortir de la crise des «gilets jaunes» puis sa conférence de presse, prévue mercredi. « Il faut respecter un temps de recueillement et avoir la responsabilité qui s’impose dans ce moment de grande émotion nationale », a justifié l’Elysée.

De « l’union nationale » à la mise en sourdine de la campagne

Nathalie Loiseau, candidate de la majorité aux européennes, lui a emboîté le pas sur Twitter, reportant le meeting prévu jeudi à Marseille. « Nous vivons un moment de tristesse profonde. La liste Renaissance se joint naturellement à ce moment d’union nationale ». Après les flammes, la trêve ? Un à un, plusieurs partis politiques ont annoncé une pause ou mis en sourdine leur campagne. Le Rassemblement national a suspendu la sienne au moins « jusqu’à la prochaine prise de parole » d’Emmanuel Macron.

C’est une partie de notre Histoire qui a brûlé et comme tous les Français nous avons le coeur qui saigne. #NotreDame est l’une des plus belles créations de l’humanité et ce drame mérite que le temps politique s’arrête un instant. Nous suspendons bien sûr notre campagne. — Jordan Bardella (@J_Bardella) April 16, 2019

Raphaël Glucksmann (Place publique/PS) et Ian Brossat (PCF) seront eux en retrait pour 24h, alors que Les Républicains ont annulé le meeting de Laurent Wauquiez et François Bellamy à Nîmes ce mardi soir.

Merci à @NathalieLoiseau @J_Bardella de faire le choix, à leur tour, de suspendre leur campagne.

Les Français attendent l’unité nationale. Nous devons dépasser les clivages partisans, nous rassembler pour rebâtir #NotreDame — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) April 16, 2019

« Ce type d’union nationale est d’ordinaire réservé à des périodes de crise majeure. Ca a débuté avec l’union sacrée au moment de la première guerre mondiale, où les activités parlementaires avaient été suspendues », rappelle l’historien Jean Garrigues.

Ces dernières années, certains attentats terroristes avaient également entraîné des suspensions de campagne. La trêve après les attaques du 13 novembre avait duré quatre jours, avant que la bataille pour les régionales reprenne dans l'hémicycle. Après les tueries de Mohamed Merah en 2012, les candidats à la présidentielle avaient suspendu leur campagne pendant trois jours. « C’est comme si l’incendie de Notre-Dame avait atteint une partie de l’âme nationale, au même titre qu’une guerre ou qu’un attentat. On est depuis lundi dans le temps du deuil », poursuit le spécialiste.

Ça faisait des mois que l'opposition n'avait pas autant hué dans une séance de #qag. Il fallait le faire maintenant ... #directAN — Helene Bekmezian (@Bekouz) November 17, 2015

Une trêve politique, vraiment ?

La trêve est aussi motivée par la stratégie de communications des politiques. « Ils savent que la médiatisation de l’incendie aurait écrasé le reste, estime Jean Garrigues. Ainsi, étant donné le caractère décisif et solennel de l’allocution présidentielle, il paraît normal qu’elle ait été reportée ». En attendant, la présidence a fait savoir que l’opération de sauvetage de Notre-Dame était la « priorité » du gouvernement. Mercredi, le conseil des ministres sera « entièrement consacré » aux suites de l’incendie de la cathédrale et « suivi d’une réunion de lancement de la souscription nationale et de la reconstruction ».

Mais dans les moments de « trêve », la politique n’est jamais très loin. Gilles Lebreton, chef de file du RN au Parlement européen, a estimé que l’incendie de Notre-Dame « ne symbolise hélas que trop bien l’état de la France sous Macron », avant de supprimer son tweet.

Pour le chef des eurodéputés Rassemblement national, l'incendie de Notre-Dame "ne symbolise hélas que trop bien l'état de la France sous Macron"https://t.co/UoeouTd6Sp

(Je l'ai archivé ici : https://t.co/BJO6ILo0qa) pic.twitter.com/uEx3PGDZBv — Guillaume Daudin (@GuillaumeDaudin) April 15, 2019

La députée LR Brigitte Kuster a, elle, déposé une proposition de loi « pour inscrire Notre-Dame comme trésor national et rendre les dons pour sa reconstruction éligibles à la réduction fiscale de 90 % ». Une proposition dénoncée par la vraie-fausse porte-parole insoumise Raquel Garrido.

J'ai déposé ce matin à l’Assemblée une proposition de loi pour inscrire #NotreDame comme #trésornational et rendre les dons pour sa reconstruction éligibles à la réduction fiscale de 90%, la plus élevée qui soit au titre de la loi Aillagon de 2003. pic.twitter.com/cQeyDSOEuw — Brigitte Kuster (@brigitte_kuster) April 16, 2019

Je trouve au contraire que les grandes fortunes devraient cette fois donner sans que leur donation soit ensuite répercutée sur tous les contribuables. Sinon c’est pas vraiment du don, mais une manière d’utiliser sa fortune pour flécher la dépense publique. #NotreDame https://t.co/vVBaHHXRYI — Raquel Garrido (@RaquelGarridoFr) April 16, 2019

Nicolas Dupont-Aignan, le patron de Debout la France, a lui pointé du doigt la responsabilité politique : « Je crois qu’après l’émotion, il faut l’explication. Il faut savoir si c’est un accident ou si c’est un attentat », demandant que « toutes les mesures pour assurer la sécurité de nos bâtiments ». Une interrogation reprise par le député UDI Meyer Habib.

Immense peine !

Accident ou attentat criminel ? Aucune piste à exclure #NotreDame

Fermeture du chantier à 17h- feu à 18h50- présence d'ouvriers, pourquoi ? Plusieurs départs de feu ? Incendie de #SaintSulpice, 3 églises vandalisées/jour...

La vérité seulement la vérité ! pic.twitter.com/igP4zk9Dqj — Meyer Habib (@Meyer_Habib) April 16, 2019

#NotreDameDeParis manquait tellement d’argent pour son entretien que le Ministre de la culture Polonais prévoyait un soutien financier. Quelle tristesse... https://t.co/XA3ABFez4s — Gilbert Collard (@GilbertCollard) April 16, 2019

Combien de temps cette demi-trêve tiendra-t-elle ? Si La France insoumise a bien reporté des actions prévues sur les réseaux sociaux, « les réunions publiques ce mardi soir sont a priori maintenues ». Benoît Hamon (Générations) a lui annulé un déplacement mardi mais pas les autres prévus cette semaine, précise son entourage. La tête de liste EELV Yannick Jadot était dès ce mardi en déplacement.

Et Emmanuel Macron ? L’Elysée a fait savoir que le président s’exprimera « en temps voulu » sur la fin du grand débat. Mais la fuite des principales propositions pourrait précipiter l’agenda prévu.