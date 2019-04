Benoit Hamon, tête de liste du mouvement Génération, le 11 avril 2019 à Paris. — ISA HARSIN/SIPA

Benoît Hamon, tête de liste de Générations aux élections européennes, a accusé ce vendredi le gouvernement de vouloir baisser le Smic en France. Il réagissait à la proposition de Nathalie Loiseau (LREM) de fixer un Smic européen au minimum à 50 % du revenu médian.

.⁦@NathalieLoiseau⁩ propose un #SMICEuropéen équivalent à 50% du salaire median soit 880 euros : c’est une vision de l’Europe des bas salaires. ⁦@GenerationsMvt⁩ défend 60% du salaire moyen comme adopté par le Parlement européen, soit 1350 euros pour la France #LCI pic.twitter.com/u2mhGkgb0W — Benoît Hamon (@benoithamon) April 12, 2019

« J’accuse le gouvernement de se servir de cela [le Smic européen] pour favoriser demain ce qui pourrait être une remise en cause du Smic en France », a déclaré Benoît Hamon sur LCI. Nathalie Loiseau, tête de liste LREM aux européennes, a souhaité mardi dans un entretien au Parisien fixer un Smic « dans tous les pays de l’Union européenne (…), au moins la moitié du salaire médian », en soulignant que « six pays n’ont même pas de Smic ».

Un smic « en dessous du seuil de pauvreté »

Pour un revenu médian de 1.710 euros nets en France selon les dernières études de l’Insee de 2016, cela représenterait un minimum de 855 euros, contre un Smic actuel à 1.204 euros nets. « Madame Loiseau continue à défendre une vision de l’Europe (…) qui repose sur les bas salaires, un coût du travail faible et en clair, la précarisation des travailleurs », a accusé le candidat de Générations, en évoquant une résolution du Parlement européen, à valeur non contraignante, qui propose un Smic européen à « 60 % du salaire moyen ».

« Pour la France, ça ferait 1.350 euros, donc une cible qui nous amène tous à viser un objectif plus haut, pas un objectif plus bas », a estimé Benoît Hamon. Le candidat n’a pas été le seul à accuser Nathalie Loiseau, et à travers elle la majorité présidentielle, de vouloir s’attaquer au salaire minimum français.

La délégation du PS français au Parlement européen a affirmé dans un communiqué que « le calcul proposé le placerait… en dessous du seuil de pauvreté. » A Adrien Quatennens (LFI) qui l’accusait de vouloir baisser le Smic de « 317 euros », Nathalie Loiseau a répondu sur Twitter qu’elle considérait sa proposition comme « un moyen de lutter contre le dumping social » en fixant un salaire minimum dans les pays qui n’en ont pas. Elle a également assuré que « le Smic français ne baissera bien sûr pas », accusant au passage Adrien Quatennens de propager des « contre-vérités ».