Edouard Philippe, le Premier ministre, au Grand Palais, à Paris, lundi, lors de la restitution du grand débat national. — PHILIPPE LOPEZ / AFP

Y a-t-il eu réellement 1,5 million de participants au grand débat national organisé par le gouvernement à la suite du mouvement des « gilets jaunes » ? Peut-être pas. D’après France Info, qui a consulté la synthèse du cabinet de conseil Roland Berger, ce chiffre, qui n’est d’ailleurs qu’une estimation, est un peu surévalué. On serait probablement plus proche de 1,2 million.

En cause, le nombre de contributions « physiques » (cahiers de doléances en mairie et courriers) estimé à 500.000. Emmanuelle Wargon, coordinatrice du grand débat, a compté, globalement, 25 contributrices et contributeurs pour chacun des 18.600 cahiers citoyens, ajoutés aux 27.300 courriers. La réalité serait plus proche de 11 contributeurs par cahier.

L’ISF plus présente qu’annoncé

Surtout, France Info note des « accommodements ou distorsions de réalités » de la part du gouvernement. Déjà par le fait que, sur ces contributions physiques, moins de la moitié ont été numérisées et donc prises en compte. Le gouvernement se réfugie derrière le fait que cette méthode a été validée par les garants du grand débat, nommés en janvier.

Enfin, plus surprenant encore, toujours d’après le cabinet Roland Berger, la question du rétablissement de l’ISF, loin d’être marginalisée comme dans la présentation du gouvernement, serait une des mesures les plus citées, elle ferait même « consensus »… Justement dans les courriers et cahiers citoyens.