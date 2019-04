Le 16 octobre 2014. Lyon. Après une série de braquages dans son arrondissement, le maire UMP du 6e Pascal Blache a réclamé ce jeudi, l'installation rapide de plusieurs caméras sur les artères commerçantes. — Elisa Riberry / 20 Minutes

« Additionner » pour gagner. Pascal Blache, le maire LR du 6ème arrondissement de Lyon, qui s'était lancé dans la course aux municipales au mois d'octobre, a finalement retiré sa candidature pour rallier celle d'Etienne Blanc, premier vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

« Sa démarche est solide. Je me retrouve à la fois dans ses priorités et ses méthodes de travail », argumente l’élu dans un communiqué, publié mercredi. « Au fil de nos échanges, nous avons constaté que nos analyses et notre projet futur n’étaient pas incompatibles, bien au contraire », poursuit-il.

J’ai décidé de rejoindre le projet porté par @blanc_etienne pour la ville de Lyon en 2020. Sa démarche est solide et je me retrouve à la fois dans ses priorités et sa méthode de travail. #lyon2020 — Pascal Blache (@p_blache) April 10, 2019

Concernant Nouveau Cap, rien ne changera. Son objectif reste le même : analyser, partager, proposer, peser. L’association perdurera tant qu’il faudra et je vous invite, si ce n’est déjà fait, à soutenir notre action. #NCLM #Lyon2020 — Pascal Blache (@p_blache) April 10, 2019

Tensions dans les rangs de la gauche

« Nous avons souhaité à ce stade faire converger nos démarches pour construire un grand projet pour Lyon », complète Etienne Blanc, bras droit de Laurent Wauquiez à la région. Un rapprochement symbolique alors que la gauche se déchire depuis le retour de Gérard Collomb à la mairie de Lyon.

Samedi, David Kimelfeld, le président de la Métropole de Lyon a refusé la «main tendue» de Gérard Collomb en organisant une première réunion de travail, à laquelle ont assisté près de 300 personnes.