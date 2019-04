Les — LOIC VENANCE / AFP

Réforme des institutions et du fonctionnement politique, justice fiscale, meilleur service public et écologie... : les « gilets jaunes » avaient également monté leur propre plateforme et voté sur leurs revendications... assez semblables à celles du grand débat national clos lundi. Lancé en novembre par un collectif de Gilets jaunes de la Réunion, le site du « Vrai débat » est finalement devenu national et, du 30 janvier au 3 mars, a collecté toutes les « revendications » des citoyens sur « les sujets de [leur] choix sans aucune exclusion ».

Détail marquant : le logiciel utilisé était le même que celui du gouvernement pour son grand débat -dont le bilan a été présenté lundi-, mis à disposition gracieusement par la société Cap Collectif. Au total, 44.576 identifiants d'utilisateurs ont été enregistrés sur le site du « Vrai Débat ». Ces derniers ont fait 25.229 propositions, et ont généré 898.790 votes.

Quatre « grands blocs assez clairs »

De cette consultation se sont dégagées un certain nombre de « propositions consensuelles favorables » qui constituent quatre « grands blocs assez clairs », explique Jean-Claude Zancarini, professeur émérite au Laboratoire CNRS Triangle de Lyon, qui a travaillé sur le traitement des données issues de la plateforme.

Au menu : la « question du fonctionnement politique, de la démocratie » (Référendum d'initiative citoyenne (RIC), prise en compte du vote blanc ou nul, contre les privilèges des élus -mais pas contre les élus), « la justice fiscale et la justice sociale », «un meilleur service public, avec une demande massive de proximité, des nationalisations, des renationalisations » et enfin des « revendications écologiques ».

Des failles

Des tendances qui se rapprochent des contributions du grand débat, organisé par le gouvernement. « Il y a plein de sentiments partagés des deux côtés. C'est la France quoi, il n'y a pas de séparation entre un groupe d'excités et puis les autres (...) la grosse différence, c'est le Référendum d'initiative citoyenne », analyse Jean-Claude Zancarini,

Sur le site, les chercheurs qui ont participé à l'étude des résultats avertissent toutefois : « Une consultation en ligne n'est pas une enquête sociologique. On ne contrôle pas l'échantillon et on connaît très peu de choses sur les participant-e-s » (profession, lieu d'habitation, etc.). « 1% des utilisateurs ont écrit 35% des propositions et 44% des arguments», est-il encore souligné. Après une synthèse menée par le CNRS et deux laboratoires (Lerass et Triangle) jusqu'au 7 avril, des "assemblées citoyennes" seront organisées jusqu'au 30 juin afin de «produire des propositions citoyennes de loi ».