Theresa May, Première ministre britannique, le 24 mars 2019. — Adrian DENNIS / AFP

La Première ministre britannique Theresa May rencontrera Emmanuel Macron mardi à 18 heures à l’Elysée, après Angela Merkel à Berlin mardi matin, à la veille d’un sommet européen qui doit se prononcer sur le report, demandé par Londres, de la date du Brexit.

Cette rencontre, qui n’était pas prévue à l’agenda présidentiel, sera « un entretien de travail dans le cadre de la préparation du Conseil européen extraordinaire relatif au Brexit qui se réunira à Bruxelles le 10 avril », a indiqué l’Elysée.

Le Royaume-Uni se prépare pour les élections européennes

A quatre jours du Brexit, initialement prévu le 29 mars mais repoussé au 12 avril, la cheffe du gouvernement se débat pour trouver une solution transpartisane permettant de faire sortir son pays de l’UE avec un accord approuvé par le Parlement.

Theresa May a demandé aux dirigeants de l’UE un second report du Brexit, jusqu’au 30 juin, avec la possibilité pour le Royaume-Uni de se retirer plus tôt si un accord est trouvé. Londres se prépare désormais à participer aux élections européennes, prévues du 23 au 26 mai, une perspective que la Première ministre jugeait récemment « inacceptable », près de trois ans après le vote des Britanniques en faveur d’un départ de l’UE.