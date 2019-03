Le 19 juillet 2017, Gérald Darmanin. AFP PHOTO / Martin BUREAU — AFP

Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a proposé vendredi de supprimer la contribution à l'audiovisuel public, estimant que la suppression progressive de la taxe d’habitation allait compliquer sa perception. « Je l’ai proposé au président de la République et au Premier ministre. Nous aurons l’occasion de voir ce qu’ils décident, a dit le ministre sur RMC. Cela coûte cher d’adresser un impôt seul qui rapporte à peu près 120 euros. »

« On affecte cet argent à Radio France et à France Télévision, ce qui pose la question de la réforme de Radio France et de France Télévision. C’est donc facile à dire et difficile à faire », a-t-il reconnu.

La contribution à l’audiovisuel public est due par les contribuables s’ils sont imposables à la taxe d’habitation et qu’ils occupent, au 1er janvier de l’année d’imposition, un logement équipé d’un téléviseur. Son montant est de 139 euros en métropole et de 89 euros dans les DOM-TOM, selon le site gouvernemental service-public.fr.