Benoît Simian assiste ce jeudi à une réunion sur l’avenir du site Ford à Blanquefort, situé sur sa circonscription.

Il demande que l’immeuble Le Signal, un bâtiment des années 1960 qui menace de s’effondrer à Soulac en raison de l’érosion côtière, soit détruit dès cette année.

Il défend également son projet de loi sur le cumul du mandat de député-maire pour les communes de moins de 10.000 habitants.

Dans une interview exclusive à 20 Minutes, le député LREM de la cinquième circonscription de la Gironde monte au front sur différents sujets, notamment le dossier de l’immeuble Le Signal et le projet de rétablissement du cumul des mandats de député-maire.

Vous assistez à une réunion sur l’avenir du site Ford de Blanquefort aujourd’hui. Où en est-on ?

C’est une réunion sur le projet de reconversion. Nous avons déjà eu une réunion mardi avec Bruno Le Maire, les collectivités et des salariés, et aujourd’hui j’appelle à une décentralisation de la gestion de ce dossier, et qu’il soit piloté par Alain Rousset [le président PS de la région] qui a toutes les cartes en mains pour travailler sur une reconversion du site avec la métropole. Il y a plusieurs solutions, mais on pourrait accueillir tout un écosystème autour des énergies de demain, et là-dessus il y a un front commun politique.

La pollution du cargo Grande America pourrait toucher les côtes du Médoc. Comment la situation évolue-t-elle ?

On suit cela de très près évidemment. Les pompages au large sont en cours à la faveur d’une météo beaucoup plus favorable depuis quelques jours, ce qui pourrait limiter le risque de pollution, même s’il pourrait y avoir quelques galettes. Ce sera dans tous les cas sans commune mesure avec certains naufrages que l’on a connus par le passé comme l’Erika.

Toujours sur la côte médocaine, les travaux de désamiantage de l’immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer ont démarré. Quelles sont les prochaines échéances ?

Le désamiantage est une grosse opération, aux alentours de deux millions d’euros, et les travaux sont en cours jusqu’en juillet. En décembre dernier j’ai obtenu, contre l’avis du gouvernement, un amendement pour indemniser les copropriétaires, avec une enveloppe globale de 7 millions d’euros. Ce qui compte maintenant, c’est d’indemniser le plus vite possible pour pouvoir procéder à la démolition, qui sera à la charge des collectivités, pour un montant d’environ 300 à 400.000 euros. Les travaux du front de mer de Soulac vont débuter à la fin de l’année ou début 2020, et je verrai d’un mauvais œil qu’on procède à la démolition avec un front de mer tout neuf. Il faut faire disparaître Le Signal du paysage dans l’année. On est en train de caler tout cela avec les services de la préfecture.

Vous allez déposer un projet de loi qui vise à rétablir le mandat de député-maire. Est-ce vraiment urgent ?

Il y a une défiance vis-à-vis des parlementaires qui s’est aggravée compte tenu d’un manque d’ancrage local. C’est ce qui est reproché en tout cas. Je travaille avec mon collègue député de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) Jean-Bernard Sempastous pour une proposition de loi qui viserait à remettre le sujet du député-maire sur la table pour les territoires ruraux et les communes de moins de 10.000 habitants. Tout cela bien sûr sans indemnité [le député ne cumulerait pas son indemnité avec celle de maire] : ce que les Français rejettent c’est le cumul des indemnités. Le travail de maire en revanche vient nourrir celui du parlementaire. Et quand je me rends à Soulac, les habitants me disent que c’était quand même bien le député-maire. Ils ont connu, eux, un sénateur-maire. Ils savent la puissance que cela amène à un territoire.

C’est une proposition de loi qui serait taillée pour vous, pour vous représenter aux prochaines municipales en tant que maire tout en restant député [Benoit Simian avait dû quitter sa fonction de maire de Ludon-Médoc quand il a été élu député] ?

Le mandat local me manque, mais Ludon-Médoc reste un riche souvenir qui sera sans retour.

Et ailleurs ?

Je n’ai pas plus de commentaires à faire pour le moment.

A Bordeaux, En Marche ! semble vouloir présenter un candidat, Thomas Cazenave, qu’en dites-vous ?

Nous ne sommes pas encore dans le temps de la campagne des municipales… Je trouve que la situation est déjà compliquée pour les élus qui sont bien ancrés, du cru, alors imaginez pour un parachuté ! Moi, j’ai de très bonnes relations avec Nicolas Florian [le maire de Bordeaux], et à l’heure où on parle de réconciliation avec les territoires, l’heure n’est pas aux parachutages. Et puis, il y a quand même un rejet des profils un peu « techno » à l’heure actuelle.

Sur le dossier du train à hydrogène, pour lequel vous avez piloté une mission, où en est-on ?

La SNCF est en train de piloter ce dossier, et les commandes doivent être passées avant le 1er juillet. L’idée est d’avoir une commande mutualisée entre plusieurs régions, et aujourd’hui Bourgogne-Franche-Comté, l’Occitanie, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes ont passé commande. La Nouvelle Aquitaine étudie le dossier. Tout cela est sur les rails.