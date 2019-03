Alexandre Benalla, le 19 février 2019 au Palais de justice de Paris. — AFP

Et trois de plus pour Alexandre Benalla. L’ancien collaborateur d’Emmanuel Macron vient d’écoper ce mercredi de nouvelles mises en examen, pour d’autres violences en marge des manifestations du 1er-Mai et pour l’épisode du selfie le montrant avec une arme, a indiqué une source judiciaire.

Au terme de son audition démarrée dans la matinée au tribunal de grande instance de Paris, l’ex-collaborateur de l’Elysée est ressorti du bureau des juges avec de nouvelles mises en examen pour « immixtion dans l’exercice d’une fonction publique » et « violences volontaires en réunion sans incapacité », des faits qui concernent l’épisode du Jardin des Plantes, et pour « port et détention non autorisés d’armes de catégorie B », s’agissant du selfie avec un pistolet, a détaillé la source judiciaire qui confirmait des informations du Parisien.