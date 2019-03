Joachim Son-Forget sur les bancs de l'Assemblée, prêt pour le Hit Parade. — Thomas SAMSON / AFP

Joachim Son-Forget vient d’ajouter une nouvelle ligne à son CV. L’ex-député LREM, ex-UDI, qui a depuis créé son propre parti, a publié sur son compte Twitter sa dernière réalisation : une chanson en featuring avec… Doc Gynéco, révèle RTL ce mardi. Attention, la mélodie peut rester en tête.

Rencontre sur un plateau télé

Joachim Son-Forget prouve donc une nouvelle fois qu’il est un touche-à-tout. Ce député des Français de l’étranger, autoproclamé « roi des trolls » sur Twitter, radiologue en Suisse, ex-volontaire au Kosovo et claveciniste reconnu, coche toutes les cases de l’ovni politique. Il ajoute une nouvelle corde à son arc avec le titre En couleurs.

Le politicien et l’artiste s’étaient rencontrés sur un plateau de télévision. Début janvier, Doc Gynéco s’était dit « ok pour aider » Joachim Son-Forget dans sa course aux Européennes, à la tête du parti Je suis Français et Européen. Une chanson pour propulser sa campagne ? Peut-être… Dans Le Parisien, Joachim Son-Forget décrit la mélodie comme « une définition de l’identité française » sur un air de « variété entre Goldman et Calogero ».