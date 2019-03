Attention à la photo virale d'Emmanuel Macron au ski... qui date de 2017

FAKE OFF Un cliché d’Emmanuel Macron en train de servir du vin dans un chalet de montagne est devenu viral ce week-end, à l’occasion de son bref passage à la station de La Mongie (Hautes-Pyrénées). Mais il date en réalité de 2017

Emmanuel Macron, le 19 février 2019 à Paris. — LUDOVIC MARIN / AFP

En fin de semaine dernière, Emmanuel Macron s’est rendu à la station de ski de La Mongie (Hautes-Pyrénées) pour se « ressourcer ».

Un séjour écourté pour revenir plus tôt à Paris, en proie à des dégradations samedi, en plein acte 18 des « gilets jaunes ».

Sur les réseaux sociaux, des publications dénoncent ce moment de détente jugé malvenu, en utilisant une photo d’Emmanuel Macron lors d’un repas à la montagne… qui date en réalité de l’époque où il était encore candidat à la présidentielle.

Emmanuel Macron se doutait-il que son bref séjour à La Mongie (Hautes-Pyrénées) la semaine dernière, censé lui permettre de se « ressourcer », se retournerait contre lui ?

Arrivé dans la nuit de jeudi à vendredi dans cette station de ski qu’il fréquente depuis son enfance, le président de la République a toutefois écourté son séjour samedi pour rejoindre Paris, en réaction aux débordements survenus lors de l’acte 18 des « gilets jaunes ». Un retour précipité qui n’a pas empêché nombre d’internautes – et l'opposition – de fustiger ce moment de détente, jugé particulièrement malvenu au vu de l’actualité sociale.

« Paris en feu/On débouche une bonne bouteille/Sens du timing et de la com ! » fustige ainsi la page Facebook « Dégageons Macron », dans un post publié ce dimanche, illustré d’une photo montrant Emmanuel Macron servir du vin à ses différents convives – dont son épouse Brigitte – dans un chalet de montagne.

Or, si le couple présidentiel a bien passé un peu de temps à La Mongie la semaine dernière, la photo en question, abondamment reprise sur les réseaux sociaux, date de 2017… à une époque où Emmanuel Macron était encore simple candidat à l’élection présidentielle.

FAKE OFF

Le cliché a en effet été pris par le journaliste Eric Feferberg lors d’une visite très médiatisée à La Mongie, le 12 avril 2017, juste avant un meeting de La République en marche (LREM) prévu à Pau. Ce déplacement du couple Macron à la montagne avait été immortalisé par les nombreux photographes présents sur place, et abondamment relayé dans les médias, par exemple dans un diaporama de Télé-Loisirs.

Le repas en question avait aussi donné lieu à des vidéos, comme celle ci-dessous réalisée par Alison Tassin, journaliste chez LCI.

Macron à la montagne, en campagne et en chanson @LCI pic.twitter.com/ghYl10liri — Alison TASSIN (@AlisonTassin) April 12, 2017

Au même titre que d’autres photos prises ce 12 avril 2017, le cliché d’Emmanuel Macron et de la bouteille de vin a connu un regain de visibilité ce week-end. Et pour cause : différents médias, comme Valeurs Actuelles, y ont eu recours pour illustrer leur article sur la visite expresse du couple présidentiel. Mais en indiquant bien, en légende, que la scène datait d’avril 2017… contrairement aux nombreuses publications sur les réseaux sociaux, qui se gardaient bien de cette précision.

>> Vous souhaitez que l’équipe de la rubrique Fake off vérifie une info ? Envoyez un mail à l’adresse fakeoff@20minutes.fr.

20 Minutes est partenaire de Facebook pour lutter contre la désinformation. Grâce à ce dispositif, les utilisateurs du réseau social peuvent signaler une information qui leur paraît fausse.