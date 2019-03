C'est officiel! Raphaël Glucksmann sera la tête de liste du PS aux élections européennes. — AFP

Le Conseil national du PS a approuvé ce samedi une résolution désignant Raphaël Glucksmann, essayiste et fondateur de Place publique, comme tête de liste pour les européennes.

La résolution prévoit également la constitution d’une liste comportant pour moitié des candidats estampillés PS, pour moitié des candidats issus de Place publique, de la société civile et des autres formations politiques engagées dans des discussions avec le PS et Place publique. Cent vingt-huit membres ont voté pour. Cinq ont voté contre. 35 membres, proches de l’ancien ministre Stéphane Le Foll qui a annoncé vendredi quitter le bureau national, et du député Luc Carvounas, se sont abstenus.

Une liste PS-société civile

Le PS précise par ailleurs son calendrier pour les prochaines semaines. Le texte prévoit que les militants votent sur les candidats socialistes de la liste le 2 avril.

« Aujourd’hui, Raphaël Glucksmann nous propose de constituer ensemble une liste de rassemblement qu’il conduira. Cette proposition répond à notre volonté de rassemblement et de renaissance portée depuis des mois », dit le texte de la résolution. « Le Parti socialiste constituera l’armature d’une liste paritaire entre ses candidats et ceux issus d’autres mouvements de la société civile », poursuit-il.

Raphaël Glucksmann a annoncé vendredi sur France Inter sa volonté de conduire une liste de rassemblement de la gauche, appelant les autres partis de gauche à le rejoindre, au premier rang desquels le PS. Le fondateur de Générations Benoît Hamon et le chef de file d’EELV pour les européennes Yannick Jadot ont rejeté cette main tendue.