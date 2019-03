Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, le 16 janvier 2019. — LUDOVIC MARIN / AFP

« Il s’agit de ma vie privée et de ma famille, qui peut être respectée. J’ai rejoint une soirée, dans un cadre totalement privé, entre 23h30 et deux heures du matin. » Christophe Castaner a réagi dans les colonnes du Parisien, jeudi soir, alors que Voici et Closer ont publié des photos du ministre de l’Intérieur en train de danser avec une jeune femme non identifiée au Noto, un restaurant-club parisien branché du VIIIe arrondissement, samedi soir.

Au-delà de la question de l’image, quelques heures après l'acte 17e des «gilets jaune», la polémique se concentrait jeudi soir sur une question de sécurité. Closer affirme que le ministre de l’Intérieur « n’était pas escorté par ses gardes du corps » mais cette information n’a, à ce stade, pas été confirmée.

Si la plupart des hommes et des femmes politiques se sont abstenus de commenter, jeudi soir, le secrétaire général délégué des Républicains, Guillaume Larrivé, a ironisé sur Twitter : « Le vrai problème n’est pas que M. Castaner s’amuse en discothèque, mais qu’il occupe le bureau du ministre de l’intérieur, en France, en 2019. »