François Hollande à Tulle, le jour du second tour de l'élection présidentielle de 2012. — S. ORTOLA / 20 MINUTES

Et si François Hollande optait pour un retour par la petite porte, à la Giscard, après sa défaite présidentielle en 1981 ? Challenge affirme en effet que l’ancien président de la République réfléchit à se présenter aux élections municipales, dans un an, à Tulle. Une ville qu’il connaît bien. Il en a été le député entre 1988 et 1993 puis entre 1997 et 2012. Il en a surtout été le maire, entre 2001 et 2008.

Le journal La Montagne, notamment publié en Corrèze, a évidemment cherché à se faire confirmer cette possibilité, sans succès. L’actuel maire de la commune, Bernard Combes, a balayé d’un revers de main cette « rumeur ». « François Hollande n’est pas candidat au renouvellement de la liste de gauche à Tulle. Il ne m’en a jamais parlé », a-t-il dit.

Une rumeur venue de la droite locale ?

En 2008, François Hollande était tête de liste lors des municipales dans la ville. Victorieux, il avait quand même laissé sa place de maire à Bernard Combes. François Hollande allant, quant à lui, à la présidence du conseil général de la Corrèze, qui venait de basculer à gauche. L’actuel édile est un très proche de l’ancien président de la République : il était un de ses conseillés à l’Elysée, et il est responsable d’une partie des activités de la Fondation Hollande.

Tout en disant qu’il ne « commente pas les rumeurs », le maire de Tulle s’est ouvertement interrogé sur l’opportunité de la publication d’une telle hypothèse. « Je ne sais pas d’où vient cette rumeur. C’est une information non vérifiée et donc qui n’aurait pas dû être publiée. Pour moi, c’est la droite corrézienne qui joue la petite musique du retour de François Hollande à Tulle. Peut-être qu’elle en rêve… Ou qu’elle en a peur. »

Et l’ancien chef de l’Etat dans tout ça ? Il n’a pu être joint par la rédaction du journal local…