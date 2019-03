Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale, le 12 février 2019. — Jacques Witt/SIPA

La porte-parole LREM Aurore Bergé a déploré lundi « une escalade verbale », la secrétaire d’Etat Brune Poirson y voit un « délire ». Jean-Luc Mélenchon après la publication d'une tribune dans plusieurs journaux européens, publiée dimanche et sobrement intitulée « Sortez des traités, stupides » (oui, la virgule est bien placée).

Ma tribune paraît dans six quotidiens européens. Réponse des macronistes ? Des injures. Pas de garde-à-vue ?https://t.co/jTGPTjqUxM — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 11, 2019

« On a une escalade verbale qui va jusqu’à attaquer les traités européens », a critiqué Aurore Bergé sur Cnews, tout en notant que Jean-Luc Mélenchon n’a pas précisé lesdits traités. « Le projet européen de Mélenchon m’échappe de plus en plus » et « je ne veux pas laisser le projet européen à des populistes d’extrême gauche ou d’extrême droite », a-t-elle assuré.

Une imitation d’Emmanuel Macron

« Je crois que là Jean-Luc Mélenchon (…) continue à être en plein délire, a pour sa part commenté Brune Poirson, la secrétaire d’Etat à la transition écologique et solidaire, sur Franceinfo. J’y vois aussi une pâle tentative de vouloir, en quelque sorte, copier, imiter la méthode du président de la République. » Une référence à la lettre publiée par Emmanuel Macron dans des journaux des 28 pays de l’Union européenne mardi, en vue du scrutin du 26 mai.

Dimanche soir, le chef de file de LFI a signé une tribune sur le site de Libération et lundi dans plusieurs journaux européens dans laquelle il intime aux Européens de « sortir des traités » qui ont « figé toutes les politiques économiques dans le dogme absurde de l’ordo-libéralisme ». Dans ce texte, le député LFI fustige aussi une Europe « de la paix, face aux délires belliqueux anti-Russes et aux provocations guerrières de l’Otan ».

Pour Aurore Bergé, c’est « affligeant qu’un ministre et ancien candidat à la présidentielle en vienne à ce genre de diatribe et d’excès ». Par ailleurs, le candidat malheureux à la présidentielle de 2017 critique le couple franco-allemand, qui selon lui « humilie les 26 autres États ». « C’est quelque chose d’essentiel dans la dynamique européenne » et « on a besoin de l'Union européenne car on n’y arrivera pas tout seul », lui a répondu la députée LREM.