Marine Le Pen, le 8 octobre 2018. — Alberto PIZZOLI / AFP

Comme chaque année la Fondation Schwartzkopf désigne le titre du (ou de la) « Jeune européen de l’année ». En 2019 la lauréate est une étudiante de Science Po Bordeaux, Yasmina Ouirhrane, actuellement basée en Italie.

Tout est normal. Mais pas pour Marine Le Pen, pour qui le fait que cette jeune femme soit musulmane et porte le voile ne passe pas. C’est le journal Sud Ouest qui s’en fait l’écho.

Dans un tweet, la présidente du Rassemblement national (ex-FN) s’en est pris à Yasmina Ouirhrane. « L’Union européenne assume ses choix. Le 26 mai, c’est vous qui devrez choisir ! Pour nous, la promotion de l’islam radical c’est NON !!» a dit Marine Le Pen, en partageant une photo de la jeune femme, drapeau européen en main, devant le Colisée de Rome.

L'Union européenne assume ses choix. Le 26 mai, c’est vous qui devrez choisir ! Pour nous, la promotion de l’islam radical c’est NON !! MLP#OnArrive pic.twitter.com/y8NzzSFyp0 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 6, 2019

Sciences Po au soutien

Mais Yasmina Ouirhane ne s’en est pas laissé compter. Celle qui est décrite comme une étudiante très engagée dans le monde associatif et qui parle cinq langues, a répondu à la députée du Pas-de-Calais, toujours sur Twitter. « En tant que fille d’une mère italienne et d’un père qui a immigré en Italie, j’ai lutté toute ma vie pour être intégrée et acceptée. Mon engagement pour la cohésion sociale a toujours été LAÏQUE et ces polémiques, racisme, haine ne font que renforcer mon propos. »

Mon engagement pour la cohésion sociale a toujours été LAÏQUE et ces polémiques, racisme, haine ne font que renforcer mon propos. #StopHaine! https://t.co/4R3MhXNfmc — Yasmine O. (@yasmineojay) March 7, 2019

Science Po Bordeaux est aussi venue soutenir son étudiante contre Marine Le Pen (qui n’a pas été la seule, à l’extrême droite mais pas seulement, à montrer Yasmina Ouirhane du doigt). L’établissement, joint par Sud Ouest, a réaffirmé être « très fier du succès de cette étudiante brillante, extrêmement impliquée dans les associations étudiantes. Cette campagne de haine lancée contre elle va à l’encontre de nos valeurs et de notre charte. Yasmina a d’ailleurs très bien répondu dans son tweet sur son parcours. »