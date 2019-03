Rachida Dati sur le plateau de « L'Emission politique », le 5 mars 2019. — AFP

Paris mon amour ? Pour Rachida Dati, il semblerait que l’adage se confirme : l’eurodéputée LR vient d’annoncer ce mardi qu’elle renonçait au Parlement européen expliquant réfléchir « très sérieusement » à une candidature aux municipales dans la capitale. « J’ai décidé de renoncer à briguer un nouveau mandat de députée européenne. Car la politique, ce sont des choix parmi ses combats. Et aujourd’hui mon choix, c’est Paris », explique au Figaro l’ancienne Garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy (2007-2009).

Cette annonce constitue un premier rebondissement alors que la Commission d’investiture de LR doit débattre mercredi des élections européennes. Après le trio de tête déjà désigné, composé de François-Xavier Bellamy, Agnès Evren et Arnaud Danjean, une trentaine de noms doivent être mis sur la table, mais pas leur ordre sur la liste, selon l’entourage de Laurent Wauquiez.

« Je réfléchis très sérieusement à cette candidature » à Paris

« Paris a toujours été la ville de toutes les promesses, celle de l’émancipation où se réalisent les rêves et les ambitions. Paris répond-elle toujours à cette promesse ? Je ne le crois pas. Je veux redonner à Paris cette ambition ». « Il est urgent de changer de politique et je proposerai de le faire. Je m’y engagerai sans hésitation ». « Je réfléchis très sérieusement à cette candidature », annonce tout de go Rachida Dati, également édile du très chic VIIe arrondissement de Paris.

« Convaincue » que la droite peut gagner les municipales dans la capitale, acquise à la gauche depuis 20 ans, elle estime que « la droite a fait ses preuves sur de nombreuses questions telles que la sécurité, la gestion des finances publiques ou l’environnement ». Mais l’équation est plus compliquée qu’elle ne paraît depuis 2017 et le triomphe des candidats En Marche! aux législatives qui ont ravi la majorité des circonscriptions parisiennes, y compris dans des bastions de droite.

Avant de trancher ce débat capital, avec une commission d’investiture prévue à l’automne, Les Républicains s’affairent à composer la liste pour les élections européennes du 26 mai, premier test grandeur nature pour la présidence de Laurent Wauquiez. A défaut de garanties quant à leur position sur la liste, plusieurs eurodéputés sortants devraient être reconduits, notamment Nadine Morano, Brice Hortefeux, Geoffroy Didier, Franck Proust, Alain Cadec, Angélique Delahaye et Anne Sander. Parmi les possibles entrants, circulent les noms des porte-parole du parti Lydia Guirous et Laurence Sailliet, de l’ex-députée Laurence Arribagé, ou encore de Cristina Storoni, directrice adjointe du cabinet du président du groupe LR à l’Assemblée, Christian Jacob.