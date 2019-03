Martine Aubry voilée? Le retour d'une intox sur la maire de Lille

Cette image est un montage : Martine Aubry n'a jamais porté ce voile. — Capture d'écran Facebook

Une intox de 2011, montrant Martine Aubry avec un voile, est à nouveau partagée sur Facebook.

La photo est un montage qui détourne une photo de 2009.

Le photomontage est grossier. Pourtant, il est partagé depuis plusieurs jours sur Facebook, valant des insultes à Martine Aubry. On y voit la maire de Lille, un foulard rose sur les cheveux et les épaules. Derrière elle, on aperçoit un photographe et un groupe d’hommes. La photo montrerait l’élue socialiste « au sortir d’une réunion pour l'islam libre ».

Le photomontage a été partagé plus de 6.400 fois depuis le 28 février. Au même moment, un post de 2017 reprenant la même image était, lui aussi, partagé sur des groupes Facebook.

FAKE OFF

La photo est un photomontage : la photo originelle a été prise en octobre 2009, quand Martine Aubry assistait au mariage de Jean-Christophe Cambadélis. La photo est encore en ligne sur le site de Purepeople.

L’intox est apparue sur internet en 2011 : à l’époque, la Lilloise était candidate aux primaires socialistes pour la présidentielle de 2012. Martine Aubry et son époux avaient été visés par plusieurs rumeurs, que l'élue avait alors dénoncées.

